속보[아시아경제 임주형 기자] 중앙재난안전대책본부(중대본)은 23일 이동통신사 자료를 바탕으로 분석한 결과 지난 주말(6월 19∼20일) 전국의 이동량은 수도권 3천553만건, 비수도권 3천818만건 등 총 7천371만건이라고 밝혔다.

이는 직전 주말(6월 12∼13일)과 비교해 수도권은 3.7%(127만건), 비수도권은 8.3%(293만건) 각각 증가한 수치다.

