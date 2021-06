▶김유호씨 별세, 김동원(대한항공 기장)·정희(전 동아일보 기자)씨 부친상, 박찬욱(전 KBS 부산총국장)씨 빙부상=23일 서울 여의도성모병원 장례식장 7호실, 발인 25일 오전 5시, 장지 서울추모공원, 02-3779-2190

