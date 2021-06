우체국쇼핑, '코로나 극복' 동행세일 참여…최대 40% 할인

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 우체국쇼핑이 오는 24일부터 다음달 11일까지 열리는 중소벤처기업부 주관 ‘대한민국 동행세일’에 참여한다고 23일 밝혔다.

우체국쇼핑은 코로나19 장기화로 침체된 내수 활성화를 위해 전국적인 소비붐 조성에 기여하고, 어려움을 겪고 있는 소상공인 및 농어민의 온라인 판로 확대를 지원할 계획이다.

해당 기간에 전통시장 베스트상품·사회적 기업 상품· 친환경 인증상품 등 영세한 소상공인과 농어민을 위한 온라인 특별기획전을 운영하고, 소비자 선호도가 높은 약 3200여개 품목을 선정해 최대 40% 할인가로 판매한다.

인기상품 중 사과(5kg, 13~15과)는 40% 할인된 3만1800원에, 조미김(20g×12봉)은 30% 할인된 1만1900원에, 멸치세트(소멸+중멸 각 500g)는 20% 할인된 3만8000원에 판매한다.

동행세일 기간 실속쇼핑을 할 수 있도록 모든 구매고객에게 할인 쿠폰을 제공하고 월∼목 10시에 한정수량 ‘반값 특가’ 및 쇼핑 25시 등 다양한 이벤트도 진행된다.

우체국쇼핑은 전국 우체국, 우체국쇼핑몰, 모바일 앱 및 우체국콜센터를 통해 주문할 수 있다.

