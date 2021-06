"독도=영토 분쟁" 日 자위대, 영어·불어 홍보영상 논란

[아시아경제 허미담 기자] 일본 자위대가 최근 영어와 프랑스어로 된 홍보 영상에서 독도를 '영토 분쟁' 지역으로 표기해 논란이 일고 있다.

일본 방위성 통합막료감부는 지난 18일 페이스북에 '자유롭고 열린 인도·태평양 비전을 촉진하기 위한 노력'이라는 제목의 동영상을 영어와 프랑스어로 게재했다. 통합막료감부는 한국의 합참에 해당한다.

두 개의 영상에는 독도를 '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭) 영토분쟁(Territorial disputes over Takeshima Island)'이라고 표기한 장면이 나온다.

앞서 통합막료감부는 지난 7일에도 페이스북에 같은 내용의 일본어 영상을 게재했으나, 당시 독도를 '다케시마의 영토 문제'라고 기재했던 것보다 표현 수위를 더 높인 셈이다.

일본어에 이어 영어, 프랑스어로 제작된 이 영상은 자위대와 프랑스군의 연합 훈련이나 일본·미국·호주·프랑스의 합동 훈련 등을 소개하면서 자유롭고 열린 인도·태평양을 실현하기 위해 자위대가 노력한다고 선전하는 내용이다.

한편 한국 외교부 당국자는 이와 관련해 "외교채널을 통해 일본 측에 유감과 항의의 뜻을 분명하게 전달했다"고 밝힌 바 있다.

