CJ온스타일, 유럽 여행 패키지 방송 특별 편성…“해외여행 기대감”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 오는 26일과 27일 여행사 노랑풍선과 기획한 유럽 여행 패키지 방송을 특별 편성한다고 23일 밝혔다.

오는 26일에는 동유럽 4국(독일·오스트리아·체코·헝가리) 6박 7일 패키지 선보인다. 판매가는 49만9900원으로 항공권을 제외한 모든 일정의 호텔 숙박, 식사, 관광 등을 제공한다. 최대 1억원 해외 여행자 보험도 포함돼 있다. 패키지에 20만원 추가 시 동유럽 4국·발칸 2국 8박 9일, 40만원 추가 시 동유럽 4국·발칸 3국 10박 11일로 변경할 수 있다.

CJ온스타일은 코로나19 이후 처음으로 서유럽 패키지도 오는 27일 방송한다. 프랑스, 스위스, 이태리를 6박 7일로 다녀올 수 있는 구성이다. 이 패키지 또한 항공권을 제외한 현지 투어 상품(숙박·관광·식사·보험)을 59만9900원에 모두 포함시켰다.

두 상품 모두 예약일로부터 최대 2년 동안 자유롭게 출발 일정을 잡을 수 있다. 출발 한 달 전까지 여행지 변경은 물론 패키지 양도도 할 수 있고, 결제 후 1년 이내로 100% 취소 및 환불도 가능하다.

CJ온스타일 관계자는 “단체를 중심으로 해외여행이 제한적으로 허용되는 만큼 고객 혜택을 최우선적으로 고려해 이번 패키지를 구성했다”며 “코로나19로 어려움을 겪었던 여행업계와 상생하면서 더 좋은 상품을 모색해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, CJ온스타일은 코로나19 이후 업계 최초로 동유럽 상품 판매를 재개했다. 지난 6일 여행사 노랑풍선과 선보인 유럽 인기 일정 3선 패키지는 방송 약 한 시간 동안 무려 5만2000명의 고객 예약이 몰렸다. 결제 금액은 약 200억 원을 넘기며 국내 홈쇼핑 여행 방송 사상 최대의 실적을 기록하기도 했다.

