성동구 영월캠프·여수힐링센터 방문객 수 3만 명 넘은 까닭?

개장 5년차 영월캠프, 힐링센터 총 7584건 객실이용, 방문객 수 3만 명이 넘어 주민에게 높은 호응...주민의견모아 만든 캠프, 폐교 부지 매입 적극 마련 영월과 여수의 자연 속에서 여가 즐겨

[아시아경제 박종일 기자] 일상생활에 지친 주민에게 편안한 쉼터를 제공하는 성동힐링센터가 주민들에게 많은 인기를 끌고 있다.

성동구(구청장 정원오)는 강원도 영월과 전남도 여수에 휴양시설 ‘성동힐링센터 휴(休)’를 조성, 주민들의 여가활동을 지원하고 있다.

특히 주변 관광지 숙박비용의 50%도 되지 않는 저렴한 비용으로 이용할 수 있어 매년 평균 7200명이 이용, 주민들에게 캠프 명소로 불리며 인기를 누리고 있다.

올해 개장 5년 차를 맞이하는 영월 캠프는 가족단위로 편리하게 이용할 수 있도록 펜션형 숙소와 글램핑장, 카라반 등 다양한 형태의 숙소 20개의 객실이 마련됐다.

대지 6640㎡(2012평), 건물 357.7㎡(108평) 대규모로 조성, 족구장 등 부대시설도 갖추고 취사도 가능해 인근에 명산, 휴양지도 즐비하고 동강 래프팅 등 여가시설도 있어 자연 속에서 한껏 쉼을 가질 수 있다.

아울러 2019년에는 한려해상과 다도해 해상 국립공원이 인접해 수려한 풍광을 자랑하는 전라남도 여수에 캠프를 조성, 지상 2층의 펜션형 객실과 함께 옥상전망대와 물놀이시설도 갖춰 가족단위로 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

캠프는 누구나 상시 이용할 수 있도록 매월 초 구 홈페이지를 통해 신청, 추첨되면 3박 4일 이내 이용할 수 있으며 바베큐 시설 등 추가 이용서비스도 가능하다.

구는 지난 2015년 도심 생활에 지친 구민들의 여가 선용을 위해 힐링센터 건립을 추진하기 시작했다. 장소 확보를 위해 전국 658개의 폐교에 대한 기초조사와 함께 주요 관광도시 7곳을 구민 온라인 투표에 부쳐 1만395명의 구민이 투표, 최종적으로 영월군과 여수시가 선정됐다.

성동힐링센터는 지난해 코로나19 상황임에도 불구하고 1만3000여 명이 방문, 지난 5월 영월캠프는 노후화된 펜션의 리모델링 공사를 완료, 앞으로도 쾌적한 시설환경을 제공하며 안전한 여행 명소로 자리매김한다는 방침이다.

영월캠프를 이용했던 옥수동 주민 장 00씨는 “요즘 같은 코로나19 시대에는 국내로 여행을 많이 다니게 되는데 자연 속에서 머물 수 있는 힐링센터가 있어 너무 좋다”며 “특히 저렴한 가격에 이용할 수 있어 매년 이용하고 있다”고 말했다.

정원오 성동구청장은 “성동힐링센터는 아름다운 경관이 있는 자연 속에서 구민들이 휴식을 취하며 일상에서 활력을 찾기를 바라는 마음에서 추진됐다”며 “올해 주민들과 함께 마련한 곳인 만큼 즐겁고 행복한 추억을 많이 쌓으시길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr