[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대변인·부대변인을 선출하기 위한 토론배틀 '나는 국대다'의 경쟁률이 141대 1을 기록했다.

22일 국민의힘에 따르면 '나는 국대다' 모집 결과 총 564명이 지원했다.

참가자 가운데 최연소는 만 18세(2003년생), 최고령은 만 79세(1942년생)였다.

연령별로 봤을 때 20대 참가자가 235명(41.6%)으로 가장 많았고, 이어 30대 178명(31.6%), 10대 36명(6.4%) 등이었다.

국민의힘은 1차 영상 심사 후 오는 23일 2차 압박면접에 참가할 100명을 선정한다. 합격자에게는 개별적으로 연락할 예정이다.

이어 24일 2차 압박면접, 27일과 30일에 각각 16강, 8강을 진행한다.

다음 달 4일에 있을 결승전을 통해 대변인 2명과 상근부대변인 2명을 최종 내정한다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr