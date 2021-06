[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 지도부는 22일 대선 경선 일정을 결론내지 못하고 오는 25일 재논의하기로 했다.

고용진 수석대변인 이날 비공개 최고위원회가 끝난 뒤 기자들과 만나 “180일을 기본으로 해서 대선 경선 기획단이 선거 일정을 포함한 기획안을 오는 25일에 최고위에 보고하고 보고를 받은 후에 최고위에서 최종 결론을 내리기로 했다”며 이같이 말했다.

이날 최고위원들은 경선 연기 여부에 대해 별도의 표결 절차를 밟지 않고 각자의 입장을 허심탄회하게 전한 것으로 알려졌다.

