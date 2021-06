[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 신암초등학교 학생들이 22일 광주광역시의회 본회의장에서 '제74회 학생모의의회'를 진행하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr