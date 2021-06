DB손보, 모바일 소셜매거진 프로미라이프 발간

[아시아경제 오현길 기자]DB손해보험은 고객소식지 프로미라이프를 모바일 기반의 소셜매거진으로 개편했다고 23일 밝혔다.

소셜매거진 프로미라이프는 스마트폰에서 가장 보기 좋은 콘텐츠와 디자인을 채택했으며, DB손보 카카오톡 플러스 친구를 포함해 웹사이트, 블로그 등 다양한 채널을 통해 고객에게 전달된다.

증권사 애널리스트와 의사 등 현업에 종사하고 있는 전문가들이 콘텐츠 제작에 참여한다. 실생활에서 가장 필요한 경제와 건강 정보 등을 선별해 풍부한 지식과 경험을 토대로 알기 쉽게 설명한다. 또 동영상으로 만들어 고객들이 정보를 더욱 쉽게 보고 이해할 수 있도록 했다.

매월 새로운 매거진이 발행되며 카카오톡에서 DB손보와 플러스 친구를 맺으면 카톡으로 받아볼 수 있다.

DB손보 관계자는 "코로나19 이후 비대면 시대에 발맞춰 고객에게 보다 유용한 정보를 다양한 매체를 통해 편리하게 전달함으로써 고객과의 소통을 강화하기 위해 지속 노력할 것"이라고 말했다.

