[여행ㆍ레저소식]천리포수목원, 사립수목원 최초로 식물 전문 도서관 개관

[아시아경제 조용준 여행전문 기자]◇충남 태안 천리포수목원이 민병갈 설립자의 탄생 100주년을 기념해 사립수목원 최초로 식물 전문 도서관을 개관했다.

에코힐링센터 1층에 위치한 '민병갈식물도서관'은 보존서고, 식물전문서고, 열람 공간 등으로 구성됐다. 보유 장서는 현재 17,000여 권으로 식물 전문 도서, 열람 도서, 민병갈 설립자의 귀중 도서 등이다.

민병갈 설립자는 해외 각 국 수목원 및 식물학회와 직접 교류하면서 수집한 도서, 사진, 테이프, 기록문서 등 다수의 자료를 천리포수목원에 남겼다.

수목원은 "민병갈식물도서관은 식물분야 전문가에게는 학술 연구를 돕는 장이자 일반 관람객에게는 식물 정보를 얻고 독서 문화를 경험할 수 있는 공간"이라고 설명했다.

민병갈식물도서관은 평일 9시부터 18시까지 운영한다. 열람 공간의 경우 자유 열람 및 도서 대여가 가능하나 보존 서고는 사전 허가를 받고 직원 동반 시 자료를 열람할 수 있다.

◇'제36회 서울국제관광박람회(SITF 2021)'가 24일부터 27일까지 40여 국가가 참가한 가운데 서울 삼성동 코엑스 C홀에서 개최된다.

위드코로나 시대를 맞아 안전한 자연친화적 여행정보를 제공하기 위해 마련된 이번 박람회는 백신접종으로 해외여행 재개 및 국내여행에 대한 기대감이 커지는 시점에서 열려 여름휴가를 준비하는 관광객들로부터 큰 관심을 모을 것으로 기대된다.

서울국제관광박람회는 36년의 역사를 자랑하는 국내 최대ㆍ유일의 종합관광박람회다. 대한민국 구석구석의 안전한 여행지를 소개하는 국내관광홍보관을 비롯해 해외관광홍보관, 인바운드관광 활성화를 위한 온라인 B2B 트래블마트, 국내관광 활성화를 위한 B2B 사업설명회 등으로 구성되어 있다. 이외에도 여행토크쇼 및 관광설명회 등 다양한 부대행사가 진행된다.

박강섭 코트파대표는 "코로나19로 인해 위축된 관광산업이 이번 서울국제관광박람회 개최를 계기로 회복되기를 기대한다"며 "위드코로나 및 포스트코로나 시대를 견인할 국내외의 다양한 관광콘텐츠로 여행심리가 회복되고 지역경제가 활성화하는데 도움이 되도록 박람회를 준비했다"고 밝혔다.

조용준 여행전문기자 jun21@asiae.co.kr