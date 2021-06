리노스, 경찰 재난망 단말기 사업 추가 수주

[아시아경제 박형수 기자] 재난안전통신망 구축 및 경찰, 소방 등 단말 구매 사업에서 주요 계약을 따내며 레퍼런스를 확보한 리노스 리노스 039980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,715 전일대비 35 등락률 -2.00% 거래량 4,654,046 전일가 1,750 2021.06.22 13:43 장중(20분지연) 관련기사 리노스, 부산시 소방재난본부 재난안전통신망 단말기 사업 수주현대 정의선의 빅 승부수! 알짜 관련株 포착!대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株! 딱! 말씀드립니다 close 가 관련 사업을 추가로 수주했다.

리노스는 KT컨소시엄이 759억원 규모의 경찰 '재난안전망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 3단계' 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 리노스 계약 규모는 227억원이다.

리노스는 12월까지 서울, 경기 남부, 경기 북부, 인천 등 경찰청에 단말기를 납품?설치한다. 2019년부터 도입하기 시작해 시범운영 중인 개방형 OS '구름'을 적용한 유무선 겸용 다목적 단말기를 추가 공급하게 됨으로써 정부의 국산OS 확대정책에 부응할 수 있게 되었다.

리노스 이상구 전무는 "재난안전통신망은 재난대응 기관 간 긴밀한 상호 협력이 가능한 차세대 무선통신망사업"이라며 "재난이 발생했을 때 통합 현장지휘체계를 확보할 수 있고 효과적인 구난활동을 지원할 것"이라고 말했다. 이어 "리노스는 앞으로도 다양한 연계 사업을 통해 재난안전통신 분야의 중추적 역할을 담당할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr