금감원, '어린이 금융스쿨' 개설…200명 모집

수료증 및 금감원 방문교육 기회 제공

[아시아경제 김진호 기자] 금융감독원은 초등학생 200명을 대상으로 금융에 대해 배우고 또 체험할 수 있는 '어린이 금융스쿨'을 개설한다고 22일 밝혔다.

'어린이 금융스쿨'은 온라인으로 진행되며 학습주제와 관련한 교재 읽기와 동영상 시청 후 부모님과 함께 재밌는 과제를 수행하는 방식으로 진행된다. 예컨대 보험에 대해 배울 수 있는 교재 읽기와 동영상 시청 후 부모님이 가입한 보험을 조사하거나 친구를 위해 만들고 싶은 보험을 설계해보는 등의 방식이다.

총 17개 주제에 대해 교육과 체험 과제를 수행하는 방식으로 진행되며 방학 중에는 매주, 학기 중에는 격주 단위로 학습을 이어간다. 오는 7월부터 내년 2월까지 운영된다.

모집 대상은 전국의 초등학생 4~6학년으로 지역별 초등학생 수에 비례해 전국을 6개 권역으로 나눠 200명을 추첨으로 선발한다. 모집 기한은 오는 23일부터 다음 달 16일까지다. 300자 내외로 '어린이 금융스쿨'에 지원하는 동기를 작성해 이메일로 제출하면 된다. 선발 결과는 다음 달 20일 금융교육센터 등을 통해 공지한다.

참가자에게는 교육교재와 보드게임, 용돈 기입장과 함께 각종 기념품을 제공한다. 수료 조건(70% 이상)을 충족할 경우 금융감독원장 명의의 수료증을 제공하고 금감원 방문교육 기회도 제공할 방침이다.

금감원 관계자는 "직원들이 직접 멘토가 돼 학생들의 질문에 답도 하고 과제 수행에 대한 피드백도 제공할 예정"이라고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr