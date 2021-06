백화점 3사, '동행세일' 동참…여름 정기세일도 병행

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 위기 극복과 내수 경기 활성화를 위해 오는 24일부터 진행되는 ‘대한민국 동행세일’에 주요 백화점 3사가 동참한다.

22일 업계에 따르면 롯데백화점은 오는 24일부터 다음달 11일까지 ‘힘내라 대한민국!’을 주제로 정기 세일을 한다. 여성·남성패션, 잡화, 리빙 등 전 상품군에 걸쳐 여름 신상품과 이월 상품을 최대 50% 할인 판매하며, 매 주말 브랜드별 최대 10% 상품권 증정 프로모션도 진행한다. 다음달 2일부터 11일까지는 랑콤, 입생로랑 등 화장품 브랜드 20개가 참여해 할인 혜택과 증정품을 제공한다.

동행세일을 맞아 구매 횟수에 따라 쿠폰을 증정하는 스템프 이벤트도 진행한다. 전국 롯데백화점에서 5만원 이상 1회 구매시 5% 사은행사 쿠폰, 3회 구매시 7% 사은행사 쿠폰, 5회 구매시 롯데백화점에 입점한 여섯시 오븐 등 유명 베이커리에서 동행세일 기간 중에 사용 가능한 베이커리 교환권 1만원을 제공한다.

현대백화점의 전국 점포 16곳과 아웃렛 17곳이 동행세일에 동참한다. 오는 25일부터 29일까지는 현대백화점 신촌점과 중동점, 판교점이, 다음달 1일까지는 현대프리미엄아울렛 김포점이 '코리아 패션 마켓 시즌3'를 열고 패션 브랜드 50여 개의 상품을 최대 60% 할인 판매한다. 현대백화점 신촌점과 판교점, 목동점은 '중소기업 상품 특별전'을 순차적으로 열고 20~30개 브랜드의 패션, 잡화, 식품 등을 선보인다. 행사 기간 통합멤버십인 H포인트의 모든 회원을 대상으로 현금처럼 쓸 수 있는 할인 쿠폰 '플러스 포인트'를 총 30억원 규모로 지급한다.

현대백화점은 동행세일 기간 여름 정기 세일도 동시에 진행한다. 패션·잡화·스포츠 등 총 250여 개 브랜드가 참여해 여름 시즌 신상품을 최초 판매가 대비 10~50% 할인 판매한다.

신세계백화점은 오는 25일부터 다음달 1일까지 강남점과 센텀점, 대구점, 광주점에서 코리아 패션마켓 시즌3를 열고 최대 50% 할인 판매한다. 신세계백화점은 오는 24일부터 내달 11일까지는 여름 정기세일을 한다. 골프 의류 최대 20%, 수영복 최대 30% 할인 등을 한다.

SSG닷컴은 오는 27일까지 매일 선착순 1만 명에게 SSG페이를 통해 22% 할인 쿠폰을 주고, 추첨을 통해 SSG랜더스 경기 입장권을 증정하는 행사를 한다. 23일에는 정기 세일 상품을 하루 먼저 네이버 쇼핑 라이브 방송을 통해 선보이고 최대 20% 할인한다.

