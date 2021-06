경기도, 도내 농수산품 45% 할인판매…이달 30일까지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도농수산진흥원과 경기농촌융복합산업지원센터가 오는 30일까지 경기도 특산물을 최대 45% 할인 판매하는 '비욘드팜 특별전'을 연다.

비욘드팜은 정부가 만든 농촌융복합산업(6차 산업) 제품 브랜드다.

특별전은 경기도 농수산식품 온라인몰인 마켓경기(http://www.marketgg.co.kr)에서 진행된다.

이번 특별전은 농촌융복합산업인증경영체 제품 소비 촉진 및 농가 소득안정을 위해 기획됐다.

주요 판매 품목은 ▲양평 도라지배즙(2만6000원→1만5600원) ▲파주장단콩 된장 1kg(1만7600원→1만560원) ▲남양주 과일청(7900원→4330원) ▲양평 저염 청국장 8개(1만3600원→8520원) ▲양평 한우소고기 볶음 고추장 250g(1만원→6000원) 등이다.

행사지원금 소진 시 특별 할인은 조기 종료된다. 다만 행사 종료때까지 10~15%의 소폭 할인은 계속하기로 했다.

강위원 경기농수산진흥원장은 "경기농촌융복합인증경영체 제품은 도내에서 생산한 믿을 수 있는 원재료를 사용한 만큼 맛과 품질이 우수하다"며 "앞으로도 차별화된 농식품 발굴과 판로 확대에 적극적인 지원을 아까지 않겠다"고 강조했다.

