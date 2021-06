[아시아경제 구은모 기자] 황희 문화체육관광부 장관이 고(故) 이건희 삼성 회장의 유족이 기증한 문화재·미술품을 전시할 '이건희 미술관' 부지와 관련해 "7월 초 정도에 방향성에 대해서 발표할 예정"이라고 말했다.

황 장관은 21일 국회 문화체육관광위원회 전체회의에서 "현재 부지를 확정한 상태가 아니다"라면서 이같이 밝혔다.

황 장관은 미술관 부지로 서울 종로구 송현동을 검토하는 것 아니냐는 최형두 국민의힘 의원의 질문에는 "그렇게 따지면 (후보 부지가) 현재 30여 곳이 넘는다"고 답했다.

황 장관이 최근 언론 인터뷰에서 '수도권의 접근성'을 강조한 것을 두고 김승수 국민의힘 의원이 '수도권에 입지시키겠다는 것이냐'고 질문하자 황 장관은 "(수도권 입지) 그런 말을 표현한 적은 없다. 전문가들과 논의해 발표하겠다"고 덧붙였다.

