[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해의생명진흥원 산하 김해창업카페는 30일 바이브컴퍼니 송길영 부사장을 초청해 ‘2022년 창업트렌드’ 주제로 강연회를 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 강연회에는 빅데이터 전문가인 송 부사장을 통해 포스트 코로나 시대에 걸맞은 창업 트렌드에 관한 이야기를 나눈다.

강연은 방역 수칙을 준수해 오프라인 강연과 동시에 김해의생명산업진흥원 유튜브 채널을 통해 실시간 온라인 중계도 진행한다.

진흥원 관계자는 “김해창업카페가 경상남도의 청년 창업메카가 될 수 있도록 최신 트렌드 교육부터 창업 전문 분야 교육까지 담당하겠다”고 말했다.

한편 김해창업카페는 6월 부로 주 5일 프로그램을 진행하고 있으며, 특히 매주 수요일에는 전문가 창업 교육을 통해 예비창업자, 기 창업자에게 새로운 인사이트를 제공하고 있다.

