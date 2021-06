군의원, 의회 사무과 직원 20여 명 구슬땀을 흘리며 수확 작업 참여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군의회는 21일 수확기를 맞아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 일손 부족으로 힘겨운 양파 수확 농가 일손 돕기에 나섰다.

이들이 찾은 용주면 고품리 1000여평의 양파밭은 잦은 비까지 내려 이미 수확기를 넘긴 상태로 군의원과 의회 사무과 직원 20여명은 이날 양파 줄기를 베고 비닐을 걷는 등 구슬땀을 흘리며 수확을 도왔다.

배몽희 의장은 “복잡한 군정 현안에도 불구하고 코로나로 또 한 번 직격탄을 맞은 지역 농가의 어려움 해소에 작은 성의 표시라도 될 수 있기를 바란다”며 “모두가 각자의 영역에서 제 몫을 하면서도 일손 부족에 시달리는 농촌 현실에도 관심을 두길 바란다”고 말했다.

