KOTRA, 우한서 '한·중 경제협력의 장' 연다

23일부터 사흘간 '한·후베이 미래 협력 플라자' 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 23일부터 사흘간 중국 후베이성 우한에서 '한·후베이 미래 협력 플라자'를 개최한다고 21일 밝혔다.

후베이성 정부와 공동으로 개최하는 이번 행사는 ▲일대일 상담회 ▲세미나 ▲CSR(기업의 사회적 책임) 등의 행사로 구성된다. 일대일 상담회에는 후베이성이 중점 육성하고 있는 정보통신(IT)·의료·자동차·환경 등 4대 분야의 중국 기업 40여곳과 우리 기업 15곳이 참가한다. KOTRA는 이번 행사에서 우리 기업에 다양한 중국 내륙 바이어와의 교류 기회를 제공하기 위해 우한뿐 아니라 허난성 정저우, 후난성 창사 지역의 바이어도 모집했다.

이 밖에 후베이성 사회과학원과 공동으로 세미나를 열고 한국과 후베이성 간 협력방안을 논의하는 자리도 마련한다. 부대행사로 주우한 총영사관과 함께 사회공헌 활동도 진행된다. 중국 내륙 시장에 진출을 희망하는 국내 기업들이 참여해 우한시 저소득층 마을에 기부금을 전달하고 마스크 등 물품을 기증한다.

손수득 KOTRA 경제통상협력본부장은 "중국 정부의 내수 위주의 쌍순환 정책으로 내륙지역에 새로운 비즈니스 기회가 열리고 있다"며 "우리 기업들이 관심을 두고 중국 기업과의 협력에 나서야 한다"고 강조했다.

