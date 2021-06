전승일 광주 서구의원, 안전한 통학로 조성 앞장…교육감 감사장 수상

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 전승일 광주광역시 서구의회 의원이 광주광역시교육청(교육감 장휘국)으로부터 감사장을 수여 받았다.

21일 서구의회에 따르면 전 의원은 학생들의 등하굣길 안전을 위해 어린이 보호구역 과속 및 불법주정차 단속 카메라 등을 조사해 작동이 되지 않는 곳을 서구에 건의, 해결한 공로를 인정 받았다.

또 양동초등학교 학생들과 함께하는 양동마을 지키기 환경정화 활동에 함께하고 있으며 양동초등학교 후문 제에스파크빌 부근 학생들의 통학로인 경사지 붕괴로 인한 공사와 산사태 예방을 위해 제봉산 경사지 보양공사를 진행하기도 했다.

학교주변 경계부분에 쓰레기 상습투기로 지저분해져 있는 경사지에 철쭉,백일홍, 단풍나무를 식재해 깨끗한 환경조성에도 앞장섰다.

전 의원은 “학교 여건 개선을 위해 노력하여 학생들의 안전, 바른 성장과 학교 교육 발전에 더욱더 힘을 보태겠다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr