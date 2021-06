[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 오는 22일부터 28일까지 공식 앱에 등록된 선불카드를 이용하면 할인 쿠폰을 증정하는 행사를 진행한다고 21일 밝혔다.

KFC 앱에 등록된 선불카드로 매장에 방문하거나 공식앱의 딜리버리, 징거벨오더를 통해 1만8000원 이상 결제하는 고객에게 3000원 할인 앱 쿠폰이 자동으로 발급되는 행사다.

발급된 쿠폰은 다음날부터 매장 방문 주문 시 사용 가능하며, 행사는 이달 30일까지 진행된다.

