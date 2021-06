[아시아경제 유제훈 기자] 대전 신탄진역 인근에서 발생한 사고로 일부 경부선 KTX 열차가 지연 운행되고 있다.

한국철도공사는 19일 "경부선 오송~신탄진 간 전기차선 장애 발생에 따라 오후 3시30분 이후 대부분의 KTX가 지연되고 있다"면서 "일부 KTX는 서울~대전 간 기존선으로 우회 운행한다"고 밝혔다.

이는 이날 오후 2시37분께 KTX 경부고속선 대전 신탄진역 인근 부산방향 전차선이 늘어나는 장애가 발생한 데 따른 것이다. 한국철도는 운행 중이던 열차와 조류가 접촉, 전차선이 늘어난 것으로 추정하고 있다

