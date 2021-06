부산교육청, 지방공무원 576명 인사 … 7월1일

승진 158명, 전보 207명, 신규 29명, 공로연수·퇴직 등 182명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청(교육감 김석준)이 2021년 7월 1일 자로 지방공무원 576명에 대한 정기인사를 단행했다.

이번 인사는 퇴직·휴직 등에 따른 상위직급 결원에 대한 승진 인사와 결원기관의 충원을 위한 전보 인사 등으로 이뤄졌다.

인사발령 대상자는 승진 158명, 전보 207명, 신규 29명, 공로연수 및 퇴직 등 182명이다. 직급별 승진자는 4급 1명, 5급 8명, 6급 이하 149명 등 158명이다.

이번 승진인사는 교육행정, 사서, 전산, 공업, 시설, 운전, 시설관리, 사무운영, 전기운영, 기계운영 등 다양한 직렬에서 자신의 능력을 발휘한 공무원을 대상으로 이뤄졌다.

학교현장의 행정력을 높이고 조직을 활성화하기 위해 5·6·7급 승진자와 교육행정 9급 신규 공무원을 일선학교에 우선 배치했다.

전보인사는 전보점수제와 기관(부서)의 특성, 개인의 직무능력, 희망지, 주거지 등을 종합적으로 고려해 적임자를 배치했다.

4급 이상 간부급 인사는 보직경로와 직무능력을 고려해 현안과제 해결능력과 다양한 교육정책을 추진할 수 있는 적임자를 배치했다.

