[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 마포구 <행정 5급 승진> ▲총무과 비서실장 박광운 ▲자치행정과 자치행정팀장 신권식 ▲기획예산과 기획팀장 나혜진 ▲관광과 관광기획팀장 한경미 ▲공덕동 행정민원팀장 남기석 ▲합정동 행정민원팀장 조영미 ▲성산2동 행정민원팀장 구본식

박종일 기자 dream@asiae.co.kr