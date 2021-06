[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 동부소방서(서장 최정식)는 18일 119생활안전대원 및 구조대원들을 대상으로 ‘벌집제거 활동 역량강화’를 위한 특별교육을 실시했다고 밝혔다.

전남 해남소방서 소속 임명규 구조대원을 강사로 초빙해 현장의 생생한 목소리를 들었다.

이번 교육은 코로나19감염 예방을 위해 PC영상회의를 활용한 비대면 교육으로 진행됐다.

주요 내용은 ▲벌의 종류 및 특성과 생태 이해 ▲벌집제거 안전사고 사례 소개 및 안전사고 방지 등이다.

또한 질의응답 시간을 통해 소방대원들의 현장 대응역량 향상을 도모했다.

김석순 119재난대응단장은 “이번 특별교육을 통해 관련 전문이론과 지식을 현장에 적용해 소방대원의 벌집제거 능력 향상에 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 전문성 향상을 위한 다양한 교육을 지속적으로 실시해 시민이 안전한 사회를 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

