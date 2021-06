메디톡스, 지방분해 주사제 'MT921' 임상 3상 승인

국내 7개 의료기관, 환자 240명 대상

[아시아경제 김지희 기자] 메디톡스는 지난 16일 첫 합성 신약으로 개발 중인 지방분해 주사제 ‘MT921’의 임상3상 시험계획(IND)이 식품의약품안전처로부터 승인을 받았다고 18일 밝혔다. 이번 승인에 따라 메디톡스는 국내 7개 의료기관에서 240명의 중등증 및 중증의 턱밑 지방이 있는 환자를 대상으로 임상을 실시할 계획이다.

메디톡스가 자체 개발한 MT921은 체내 지방을 효율적으로 분해하는 주사제다. 기존에 출시된 제품들과 달리 부종, 멍 등 부작용을 줄여 탁월한 시장 경쟁력을 갖춘 제품으로 평가된다.

주희석 메디톡스 전무는 "MT921은 메디톡스의 연구개발(R&D) 역량을 결집한 첫 합성 신약으로, 기존 제품들이 가진 부종, 멍 등의 부작용을 개선한 차세대 지방분해 주사제"라며 "지방분해주사제의 활용 분야가 메디톡스의 주력 사업인 톡신 및 필러와 밀접한 만큼 향후 상당한 시너지와 함께 매출 상승에도 큰 보탬이 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

한편 메디톡스는 MT921 외에도 MT106(항암제), MT912(황반변성), MT971(염증성 장질환), MT981(고형암) 등 신약 개발을 위한 다양한 파이프라인을 보유하고 있다.

