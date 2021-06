[단독] 11조원 임상시험수탁시장…셀트리온 내년 첫발

해외에 맡기던 임상분석기능 국산화

과제당 40억~50억 비용 줄여

단독[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,500 전일대비 1,500 등락률 +0.56% 거래량 206,336 전일가 269,000 2021.06.18 12:11 장중(20분지연) 관련기사 Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어셀트리온 '렉키로나', 베타 변이 대상 유효성 확인 close 이 임상시험수탁(CRO) 시장에 뛰어든다. CRO는 제약회사가 신약 후보물질을 발견하면 이에 대한 유용성 평가, 상업화 재료에 대한 품질 등을 대행해 테스트를 진행하는 사업이다. 세계 CRO 시장 규모는 연평균 8.9%씩 성장하면서 2024년에는 96억달러(약 1조5500억원)까지 성장할 전망이다.

18일 셀트리온에 따르면 이 회사는 CRO 첫 단계로 그간 해외 CRO 기업에 전적으로 맡겨왔던 혈액분석 등 임상분석기능을 직접 수행하기로 했다. 향후 시스템을 갖춰 CRO 사업을 본격화 할 계획이다. 이를 통해 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)·항체치료제 등 제품 개발 기간을 획기적으로 줄이고, 비용도 절감한다는 목표다.

내년 7월 인천 송도에 준공될 글로벌생명공학연구센터 중 한 층에 임상분석기능을 수행하는 조직이 입주하게 된다.

셀트리온의 코로나19 항체치료제 ‘렉키로나’는 현재 미국 식품의약국(FDA)·유럽의약품청(EMA) 정식품목허가를 위해 속도를 내고 있다. 이 과정에서 셀트리온은 임상분석을 해외 업체에 맡기는데, 과제당 40억~50억원의 비용을 지불해야 했다.

현재 국내 CRO 업체가 여러 곳 있지만, 대규모 글로벌 임상을 수행하고 글로벌 규제기관의 허가를 받기 위해서는 해외 CRO 업체에 의존할 수밖에 없는 상황이다. 코반스·피피디·시네오스 등 해외 유수 CRO 기업의 경우 글로벌 임상에 대한 인력과 노하우가 축적돼 연구개발(R&D) 리스크를 줄이고 효과적으로 의약품 개발에 나설 수 있기 때문이다.

권기성 셀트리온 연구개발부문장은 "그간 셀트리온은 해외 CRO에 전적으로 맡겨왔는데 임상 분석을 직접 하게 되면 비용을 줄이고 개발 기간도 단축할 수 있다"면서 "임상분석을 내재화하고 장기적으로 임상분석기관으로서 서비스를 제공할 예정"이라고 밝혔다.

셀트리온은 CRO 첫발로 일단 항체치료제에 대한 임상분석을 자체 수행하고, 이를 통해 노하우가 축적되면 향후 시스템을 갖춰 본격적인 서비스에 나설 계획이다. 이를 통해 해외 CRO에 대한 의존도를 줄이고 외화 반출도 막겠다는 구상이다.

권 부문장은 "글로벌생명공학연구센터에 국제표준에 맞는 독립적인 공간을 확보하고 있다"며 "첫 시작은 셀트리온 제품으로 하되 인력·노하우가 축적되면 장기적으로 케미컬 분야로 확대해 다른 기업에도 서비스를 제공할 것"이라고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr