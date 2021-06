[아시아경제 이지은 기자] 내주 방한 예정인 성 김 미국 국무부 대북특별대표가 방한 기간 동안 통일부 고위 당국자와도 만남을 가질 예정이다.

통일부 당국자는 오는 19~23일 방한을 조율중인 김 대표의 통일부 면담 계획을 묻는 취재진에 "김 대표가 해당 기간 통일부에도 방문할 예정"이라고 17일 밝혔다.

단 성 김 대표가 언제, 누구와 만날지는 조율 중이다. 대북특별대표 취임후 첫 방한인 만큼 이인영 통일부 장관과 만날 가능성이 높다.

프란치스코 교황의 방북 기대감이 커지는 데 대해서는 "교황의 방북이 성사된다면 한반도 평화프로세스에 큰 기여를 할 수 있을 것"이라며 "협의가 진행된다면 정부는 방북 성사를 위해 필요한 지원을 다 해나갈 것"이라고 말했다.

