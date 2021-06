[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 겸 배우 유채련이 바디프로필 사진을 공개했다.

최근 유채련은 자신의 인스타그램 계정에 "예전 비키니 쇼핑몰할때 생각나네요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속 유채련은 비키니에 하얀색 카디건을 걸친 채 여유만만한 표정을 짓고 있다. 이에 팬들은 "너무 예뻐요", "완벽해요", "인어공주님" 등의 댓글을 달며 감탄했다.

헛개수 CF 등을 통해 얼굴을 알린 유채련은 다양한 분야에서 활동하며 인스타그램을 통해 대중과 소통하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr