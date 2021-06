[아시아경제 이관주 기자] 대전시의원의 부동산 투기 의혹과 관련해 경찰이 강제수사에 착수했다.

대전경찰청 부동산투기사범 특별수사대는 17일 오전 9시30분부터 대전시의회 A 의원 사무실과 자택 등에 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있다.

경찰은 압수수색을 통해 확보한 자료를 토대로 A 의원의 혐의점을 확인하는 등 수사를 이어나갈 방침이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr