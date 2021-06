"국민의힘+국민의당=野대통합?"…쌓여가는 의심, 협상 난항 우려

양당 지도부 합당 의지 재확인

신설 당명 등 첨예한 입장차

김재원 "합당 어렵게 하려는 수순 의심"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 국민의당과의 합당과 관련해 ‘신설 당명’ 문제가 논란이 되는 것에 대해 우려를 표시했다. 이준석 국민의힘 대표는 합당 실무기구 담당자 인선 등 합당 관련 후속 작업에 나서겠다고 밝혔지만, 불만의 목소리가 커지고 있다. 상대방 의도에 대한 의문이 커지면서 협상이 자칫 난항에 빠질 우려 역시 커지고 있다.

17일 이 대표는 국민의힘 최고위원회의에서 "국민의힘과 국민의당 합당은 미룰 수 없는 과제"라면서 "(어제 안철수 국민의당 대표 예방을 통해) 합당에 대한 큰 공감대 재확인했다"고 말했다. 이어 "국민의힘과 국민의당을 지지하는 당원 모두가 하나의 샐러드볼 위에서 공존할 수 있게 하겠다"면서 "합당 실무기구 구성이 시급하다. 우리 당 실무 담당자를 오늘 중 인선을 완료하겠다"고 말했다.

안철수 국민의당 대표 역시 최고위원회의에서 "야권이 변해야 하고, 내년에 반드시 정권교체를 이뤄야 한다는데 양측 사이에 어떠한 이견도 없다고 생각한다"면서 "‘묻지마 친문’을 제외한 전 국민의 지지를 이끌어내야 한다는데도 서로 공감하지 못할 이유가 없을 것"이라고 밝혔다. 이어 "서로가 가진, 정권교체를 위한 최선의 방법론에 차이가 있을 수 있기 때문에, 역대 모든 통합과정에서 실무협의를 거쳤던 것 아니겠냐"면서 "양측 모두 정권교체를 최우선 기준으로 삼고 논의한다는 원칙만 지킨다면, 최선의 방법을 찾는 것은 어려운 일이 아닐 것"이라고 말했다.

양측 모두 공개 발언에서는 합당의 대의에 공감하는 듯하지만, 속사정은 다르다.

이 대표는 이날 BBS 불교방송 ‘박경수의 아침저널’ 인터뷰에서 당명 변경 문제와 관련해 "정강·정책이나 당헌·당규 바꾸는 문제는 합당해서 해야 한다"면서 "문제가 있으면 당연히 하겠다는 취지로 실무협상을 하겠다고 했다"면서도 "당명을 바꿀 때는 당의 위상 등을 일신할 필요가 있을 때 하는 데 지금은 당원 가입이 폭증하고 당 이미지가 좋은 상태에서 바꿀 이유가 없다"고 말했다. 당명 변경에 반대한다는 것이다.

김재원 국민의힘 최고위원은 국민의당이 숨은 의도가 있다고 봤다. 김 최고위원은 이날 YTN라디오 ‘황보선의 뉴스쇼’에 출연해 "안 대표는 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘에 안 들어오면 (통합 야당의) 대선후보가 될 수 있다고 생각하고 합당을 추진했는데, 입당한다고 하니 합당을 안 하려는 생각이 강해진 것으로 보인다"고 주장했다. 그는 "성사될 수 없는 조건을 내세우고 합당을 어렵게 만드는 수순으로 나오지 않을까 보여진다"고 지적했다. 이어 "당명을 받아들이면 또 다른 요구를 할 것"이라며 "합당이 안 되게 성사되기 어려운 조건을 계속 내세울 것으로 생각한다"고 말했다.

