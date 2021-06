여름철 매트리스 커버 선택의 기준은 '쾌적함'

에이스침대, 방수·알레르기 방지 기능 갖춘 '스마트슬리브' 추천

[아시아경제 김종화 기자] 여름철 숙면을 돕는 매트리스 커버를 선택하는 기준은 '쾌적함'이다. 에이스침대는 쾌적한 수면 환경 조성과 숙면을 돕는 매트리스 커버 '스마트슬리브'를 추천했다.

높은 습기와 땀을 많이 흘리는 여름철은 매트리스 내 진드기와 세균 번식이 증가하는 계절이다. 높아진 온도로 인해 수면 중에 발생하는 땀이나 습기가 세균 번식을 가속화시킬 수 있기 때문에 침구류 관리가 더욱 중요하다. 특히 침대는 인체와 가장 밀접하게 닿는 가구인만큼 각별한 위생 관리가 필수적이다.

에이스침대의 스마트슬리브는 3D 입체직물 구조를 활용해 수면 환경을 시원하게 유지하고 땀 배출 등으로 발생하는 눅눅함을 방지해준다. 3D 테크놀로지가 적용된 X자 연결고리의 중간층 덕분에 표면 사이로 공기가 이동할 수 있는 공간을 만든 것이 그 비결이다. 이 공간을 통해 공기를 순환시켜 매트리스에 머무는 습기를 방지하고 쾌적한 수면 환경을 만들어준다.

스마트슬리브는 100% 방수 기능을 제공하는 '워터프루프', 알레르기로 인해 고통받는 소비자를 위한 '알레르겐', 편안한 숙면을 돕는 '릴렉스드' 총 3종이 있으며, 라지킹, 킹, 퀸, 더블, 슈퍼싱글, 디럭스싱글 등 총 6개 사이즈로 구성돼 있다.

에이스침대 관계자는 "스마트슬리브는 눈에 보이지 않는 진드기와 세균 번식으로 여름철 침구 관리에 걱정이 많은 소비자들을 위한 매트리스 커버"라며 "올 여름은 스마트슬리브를 통해 쾌적하고 위생적인 수면환경을 조성해 한 여름에도 좋은 잠을 주무실 수 있길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr