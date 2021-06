[아시아경제 박소연 기자] 대원전선 대원전선 006340 | 코스피 증권정보 현재가 3,440 전일대비 115 등락률 -3.23% 거래량 27,867,228 전일가 3,555 2021.06.17 09:35 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 드디어 올라갑니다반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 우선주가 장초반 강세다.

대원전선우는 17일 오전 9시7분 기준 유가증권시장에서 전일보다 1050원(17.36%) 오른 7100원에 거래되고 있다.

대원전선은 민병도 사외이사가 윤석열 전 총장과 서울대 법대 동문이라는 사실이 부각되면서 관련주로 지목됐다.

대원전선은 활용 전력·산업용 전력의 공급과 정보통신망 구축,전기전자기기, 자동차, 각종 기계등에 들어가는 전력·통신케이블을 주력으로 각종 전선류를 제조,판매하는 회사다.

