미니스톱, ‘윤택한 밥상 반찬대첩 도시락’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 방송인 윤택과 협업한 ‘윤택한 밥상 반찬대첩 도시락’을 출시했다고 17일 밝혔다.

윤택한 밥상은 방송인 윤택이 미니스톱과 함께 상품개발에 직접 참여해 다양한 반찬, 고중량 콘셉트로 출시한 도시락 브랜드다. 반찬대첩 도시락은 윤택한 밥상 브랜드에서 선보이는 두 번째 도시락이다.

반찬대첩 도시락은 고객들이 선호하는 도시락 반찬을 한곳에 모아 푸짐하게 담아낸 도시락이다. 특히 인기 반찬인 매콤한 제육볶음과 숯불불고기볶음을 중심으로 남도떡갈비, 치킨너겟, 해물완자, 간장어묵볶음, 야채고기말이 등 10종의 반찬을 알차게 담았다.

미니스톱은 이번 도시락 출시를 기념해 후식으로 즐길 수 있는 리콜라캔디를 10만 개 한정으로 증정하는 행사도 진행한다.

미니스톱 관계자는 “인기 반찬 10가지로 구성해 골라 먹는 재미를 느낄 수 있는 도시락”이라며 “정갈하게 담아낸 다양한 반찬으로 든든한 집밥 같은 한 끼 식사를 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.

