CU, 시그니처 와인 ‘음!소비뇽블랑’ 출시…“여름용으로 제격”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 오는 18일 자체 와인 브랜드 '음!(mmm!)'의 두 번째 상품인 '음!소비뇽블랑'을 선보인다고 17일 밝혔다.

이번에 출시되는 상품은 프랑스 남부에 위치한 명품 와이너리인 르 셀리에 뒤 몽 사크레에서 제조한 와인으로, 세계에서 가장 유명한 와인으로 손꼽히는 페트뤼스와 샤토 디켐의 와인메이킹팀 출신인 휴 리만이 직접 맛을 잡았다.

해당 상품은 아스파라거스와 멜론, 파파야 등 달콤하면서 상큼한 과일향과 가볍고 청량한 목넘김이 특징으로 와인 특유의 타닌감을 싫어하는 사람들도 편안하게 마실 수 있다. 입맛을 돋우는 적당한 산미와 부드러운 끝맛 덕분에 생선요리, 샐러드 등과 잘 어울린다. 병에는 와인 입문자도 한 눈에 이해할 수 있도록 맛의 특징과 페어링 추천 메뉴를 라벨에 표기했으며 오프너가 필요 없는 스크류캡으로 디자인해 간편함을 더했다.

CU는 이달 ‘음!레드와인’과 ‘음! 소비뇽블랑’을 함께 구매하는 고객에게 2000원의 할인 혜택을 제공한다. CU의 멤버십앱 포켓CU에서는 '음!쇼비뇽블랑 세트’를 구매한 고객들을 대상으로 삼성 비스포크 와인셀러, 파크 하얏트 서울 호텔 숙박권, 헬렌카민스키 명품 모자 등을 선물하는 경품 이벤트도 진행한다.

BGF리테일 관계자는 “맥주처럼 여름철 누구나 시원하게 즐길 수 있는 와인을 선보이고자 '음!소비뇽블랑'을 출시하게 됐다”며 “앞으로도 '음!' 와인의 라인업을 더욱 확대하는 등 다양한 와인을 선보이며 와인 전문 판매처로 자리매김해 나갈 것”이라고 말했다.

