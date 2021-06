글로벌 신재생에너지 기업, 한국에 2억 달러 규모 투자 확정

[아시아경제 우수연 기자]글로벌 신재생에너지 기업 EDP Renewables(EDPR)와 오션윈즈(Ocean Winds)가 국내 대규모 태양광·해상풍력 발전단지 구축을 위해 한국 투자를 확정했다.

KOTRA는 15일(현지시간) 유정열 KOTRA 사장, 문승욱 산업통상자원부 장관 등이 참석한 가운데 EDPR 본사에서 투자신고식을 개최했다고 밝혔다. 이날 투자 신고는 한국의 주력 재생에너지 사업 분야인 태양광과 해상풍력 발전단지 조성 프로젝트를 위한 초기 단계 투자를 위해 이뤄졌다.

EDPR은 유럽과 북미, 중남미 등 16개국에 12.2GW의 설비용량을 갖춘 세계적인 신재생에너지 기업이다. EDPR은 1억달러 투자 신고와 함께 전남 고흥에 200MW 규모의 태양광 발전단지 건립을 추진할 예정이다.

EDPR사와 프랑스 Engie사가 유럽 및 아시아 풍력시장을 위해 공동 설립한 오션윈즈는 부유식·고정식 해상풍력 프로젝트 개발에 특화된 기업으로 인천 지역에 1억달러를 투자해 1.2GW 규모의 고정식 해상풍력 발전단지 조성 프로젝트를 진행한다. 2025년 착공되는 발전단지는 2028년에 완공될 계획이다. 오션윈즈는 현재 울산에서 부유식 해상풍력 발전단지(컨소시엄 케이에프윈드) 조성 프로젝트도 진행 중이다.

KOTRA는 글로벌 신재생에너지 기업들의 본격적 투자로 국내 태양광 및 해상풍력 산업이 새로운 발전 전기를 맞을 것으로 기대했다. 특히, EDPR와 오션윈즈는 발전단지 조성에 필요한 기자재를 국내에서 우선 조달할 방침으로 로컬 공급망을 구축하는 등 국내 업체와의 협력도 확대할 예정이다.

스피리돈 마르티니스 EDPR 그룹의 최고 개발 책임자(CDO) 겸 오션윈즈 CEO는 "자사의 풍력과 태양광 발전 사업에 대한 풍부한 노하우와 경험을 활용해 한국 신재생에너지 산업발전에 기여하겠다"며 "향후 한국 기업과 협력을 통한 글로벌 시장 진출도 적극적으로 검토할 것"이라고 말했다.

유정열 KOTRA 사장은 "글로벌 기업의 한국에 대한 투자는 지역 경제 활성화와 신규 일자리 창출에 기여할 것"이라며 "투자 프로젝트의 성공적인 완수를 위해 지원하겠다"고 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr