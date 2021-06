[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 위조화폐에 대한 경각심을 키우고 바른 화폐 사용의 중요성을 알리기 위해 청소년(9세 이상~24세 이하) 대상 '화폐사랑 UCC(사용자 제작 콘텐츠) 공모전'을 연다고 밝혔다.

공모에 참여하는 개인 또는 팀(4명 이내)은 동영상, 웹툰 중 하나를 이달 28일부터 8월 27일까지 한은 홈페이지에 제출하면 된다. ▲위조화폐 유통 방지 ▲돈 깨끗이 쓰기 ▲동전 다시 쓰기 ▲현금 사용 선택권 보장 중 하나를 주제로 선택할 수 있다.

작품선정위원회는 주제의 연관성, 독창성, 완성도 등을 평가해 우수작을 선정하고 10월 중 한은 총재 명의 표창장과 포상금 등을 수여할 예정이다. 우수작은 한은 홈페이지에도 게시될 예정이다.

