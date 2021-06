[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 16일 마산합포구 진북면 마산정신요양원을 찾아 코로나19 확산 방지 및 하반기 시설 안전 점검을 했다.

시는 시설 종사자들의 노고를 격려하고 방역 책임자 지정, 출입자 통제, 발열 체크 점검 등 사회복지시설 대응 지침 준수 여부를 점검했다.

아울러 여름철 안전 점검도 했다. 점검 사항은 여름철 태풍 및 집중 호우 대비책, 소방·전기·가스·시설물 등 안전관리대책, 화재 등 긴급 상황 시 피난 대책 등이다.

이선희 복지여성보건국장은 "코로나19 진정세가 유지될 때까지 사회 복지 거주 시설의 선제 점검으로 확진자가 발생과 여름철 자연재해 대비 안전사고 발생 예방에도 노력해 줄 것"을 당부했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr