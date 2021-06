김오수, 정권 관련 수사… "헌법과 원칙 따라 처리할 것"

[아시아경제 배경환 기자] 김오수 검찰총장이 월성 원전 경제성 평가 조작 의혹 등 정권 관련 수사 처리에 대해 "헌법 정신에 따라, 법과 원칙에 따라 처리하면 될 것"이라고 밝혔다.

16일 김 총장은 취임 인사차 헌법재판소를 방문하면서 취재진과 만나 이같이 밝혔다.

대전지검 형사5부(이상현 부장검사)는 지난달 백운규 전 산업통상자원부 장관과 채희봉 전 청와대 산업정책비서관 등을 기소하겠다는 의견을 대검에 보낸 바 있다. 하지만 김 총장 취임, 검찰 인사 등으로 판단이 늦어지고 있다.

수원지검 수사팀도 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지를 주도한 의혹을 받는 이광철 청와대 민정비서관을 기소하기로 방침을 정한 것으로 알려져 대검의 판단만 기다리고 있다.

이밖에 검찰 조직개편과 관련해 박범계 법무부 장관과의 추가 협의 계획이 있는지를 묻는 질문에는 "논의된 바 없다"고 했다. 박 장관은 "김 총장을 이번 주 중 만나 직제개편안에 대한 최종 협의를 이루겠다"고 밝힌 상태다. 특히 '검찰 조직개편안에서 지청이 직접수사를 할 때 먼저 장관 승인을 받도록 하는 내용이 빠지느냐'는 질문에는 "내용은 지켜보시면 된다"며 "수용할 만한 것은 하고 그렇지 않은 것은 안하고, 수사권 개혁의 큰 틀은 유지하며 유연성을 발휘하겠다"고 덧붙였다.

한편 김 총장은 유남석 헌법재판소장과 만나 취임 인사를 나눴다. 김 총장은 "헌법은 검찰을 비롯한 모든 국가기관이 반드시 등대·나침반처럼 바라보고 지향해야 할 가치"라고 전했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr