최종문 외교부 차관 "디지털 신기술 양면성…인권기반 접근 중요"

[아시아경제 유인호 기자] 최종문 외교부 2차관은 지난 15일 화상으로 열린 유엔 인권이사회 '신기술과 인권' 관련 고위급 토의에 패널로 참여했다고 외교부가 16일 밝혔다.

이번 토의는 오는 21일 시작하는 제47차 인권이사회 부대 행사다. 한국, 오스트리아, 유엔인권최고대표사무소(OHCHR) 등이 공동 주최했으며 신기술에 인권 규범을 적용하는 문제에 대해 논의했다.

최 차관은 “코로나19 상황에서 논의가 매우 시의적절하다”며 “디지털 신기술이 인권 보호와 증진에 있어 기회와 도전이라는 양면성을 갖고 있다”고 밝혔다.

최 차관은 한국이 코로나19 확진자 동선 파악, 잔여 백신 활용, 백신접종 증명 등에 디지털 신기술을 활용한다고 소개했다.

그는 “신기술을 통해 코로나19 상황에서도 건강권, 표현의 자유, 정보 접근법을 보장할 수 있지만, 한편으로 사생활 침해 우려, 디지털 격차 등 부작용이 발생했다”며 인권기반 접근의 중요성을 강조했다.

한국은 2019년 7월 유엔 인권이사회 자문위원회가 신기술이 인권 보호와 증진에 미치는 영향에 대한 보고서를 제47차 인권이사회에 제출하도록 한다는 내용의 '신기술과 인권' 결의 채택을 주도했으며, 47차 이사회에서 후속 결의를 상정할 예정이다.

