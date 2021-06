삼성화재, 애니포인트 2주년 기념 30일까지 퀴즈 이벤트

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 209,500 2021.06.16 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 '최초' 타이틀 잡아라…보험사, 배타적 사용권 경쟁 치열삼성화재, 우수인증설계사 6703명 배출…보험업계 최대보험사, 퇴직연금 이탈 비상…1년새 1조원 감소 close 는 30일까지 애니포인트 2주년을 기념해 퀴즈 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

삼성화재 보험계약자나 피보험자가 삼성화재 홈페이지, 모바일 앱에서 애니포인트와 관련된 퀴즈 2문제를 맞추면 애니포인트 2000점을 제공한다.

애니포인트 첫 사용 고객을 위한 이벤트도 함께 진행된다. 지금까지 단 한 번도 애니포인트를 사용하지 않은 고객이라면 이벤트 기간 동안 처음 사용한 포인트의 50%를 최대 2000점까지 돌려받을 수 있다.

애니포인트는 삼성화재 애니포인트몰에서 물품이나 서비스 구입에 사용할 수 있다. 특히 건강, 질병, 운전자, 자동차보험의 보험료 결제에도 사용할 수 있다. 1포인트는 1원과 동일하며 유효기간은 3년이다.

박근배 삼성화재 고객전략팀장은 "고객에게 보다 다양한 혜택을 제공하고자 도입한 애니포인트 제도가 2주년을 맞았다"며 "고객과 삼성화재가 함께 건강해질 수 있는 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr