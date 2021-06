<장 마감 후 주요 공시>

◆ 디오=언론보도에 따른 확인 결과 최대주주 지분 매각 위해 크레디트스위스증권을 자문사로 선정 후 절차 진행 중이나 구체적 확정 사항 없음

◆ 엘아이에스=yesapm 상가활성화추진위원회에서 채권 압류 및 추심명령 신청

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr