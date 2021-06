[아시아경제 조성필 기자] 박범계 법무부 장관은 준비 중인 검찰 직제개편안·중간급 간부 인사 등과 관련해 이번 주 안에 김오수 검찰총장을 만날 예정이라고 밝혔다.

박 장관은 15일 형사·법무정책연구원을 방문한 자리에서 김 총장을 언제 만날 것인지 묻는 기자들의 질문에 "이번 주 안에 볼 것"이라며 "구체적인 일정은 오늘 법무부에 들어가서 잡아야 할 것"이라고 답했다.

'직제개편안 완성이 이번 주 안에 될 것이냐'는 질문엔 박 장관은 대답 없이 고개를 끄덕이며 조만간 검찰 직제개편 작업을 끝낼 뜻을 시사했다. 박 장관은 이어 "중간급 간부 인사는 직제개편 이후 할 것"이라고 덧붙였다.

