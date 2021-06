김해문화재단, 27일까지 ‘문화다양성 교육 연구회’ 참여자 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 김해문화재단이 2021 무지개다리 사업 ‘문화 다양성 교육 연구회’에 참가할 부산·경남 지역 초·중·고 교사 및 청소년 지도사를 27일까지 모집한다.

연구회는 어린이와 청소년 대상 문화 다양성 교육의 중요성에 공감하고 고민하는 모임으로, 교안 개발 및 참여자 간 네트워킹을 하게 된다.

구체적인 활동 내용은 추후 참여자들이 직접 의논해 정하며, 김해문화재단은 운영 예산, 재단 내 공간 및 장비, 홍보 등을 지원한다.

활동 기간은 7월부터 12월까지며, 연내 최소 5회 이상 모임을 실시해야 한다.

문화 다양성에 관심 있는 부산·경남 지역 초중고 교사 및 청소년 지도사라면 누구나 참여 가능하며, 신청은 네이버 폼에서 하면 된다. 참여자 발표는 29일에 개별적으로 안내될 예정이다.

더욱 자세한 사항은 재단 홈페이지, 인스타그램, 전화로 확인할 수 있다.

재단 관계자는 “최근 모바일 콘텐츠 등을 통해 차별과 혐오가 확산하고, 이는 어린이와 청소년 사이에서 비판 없이 수용되고 있다”며 “문화 다양성이 침해되고 있는 현실을 조금이나마 극복하고자 하며, 내년에도 지원을 이어갈 예정이다”라고 말했다.

