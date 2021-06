[아시아경제 문혜원 기자] 멕시카나치킨은 이달 한 달간 자체 애플리케이션(앱) 회원가입 고객에게 5000원 할인 쿠폰을 증정한다고 15일 밝혔다.

주문 1건 당 1개 적립되는 스탬프를 일정 개수 이상 모으면 추가 혜택을 준다.

기존 회원가입자들에게는 전 메뉴 주문 시 인기 사이드 메뉴인 ‘케이준 V컷 감자’를 증정한다.

주문 후 리뷰를 작성하면 추첨을 통해 멕시카나 2만원 상품권을 제공한다.

