제노코, 한화시스템과 JTDLS 개발 사업 계약

[아시아경제 박형수 기자] 항공우주 통신 전문기업 제노코 제노코 361390 | 코스닥 증권정보 현재가 46,600 전일대비 100 등락률 +0.22% 거래량 23,527 전일가 46,500 2021.06.15 15:14 장중(20분지연) 관련기사 제노코, 157억원 토지 및 건물 양수 결정제노코, 한화시스템에 43억 규모 IFF 항공양산 공급계약 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일 close 가 한화시스템과 위성통신 분야 한국형 합동 전술데이터링크체계(JTDLS) 완성형 체계 개발에 대한 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

사업 기간은 2025년 12월29일까지다. 계약금액은 29억6000만원이며 지난해 매출액 대비 8.67%에 해당한다.

는 2025년까지 한화시스템이 추진하는 JTDLS 완성형 체계 개발 사업에 참여해 링크-22 해외 도입장비를 공급한다.

LINK-K 체계는 방위산업뿐만 아니라 항공 분야에도 적용한다. 위성 및 항공우주 통신 분야의 선도적인 네트워크 기술을 보유한 제노코가 수혜를 받을 것으로 기대하고 있다.

