포스트코로나 수익형 부동산 시장 '생활숙박시설' 주목

코로나19 백신 보급 이후 관광업의 부활이 기대되는 가운데 수익형 부동산시장에서도 숙박업이 가능한 생활형숙박시설에 수요자들의 관심이 쏠리고 있다.

15일 부동산업계에 따르면 서울에서는 외국인들이 많이 찾는 명동, 익선동 한옥마을, 인사동 등 도심권을 중심으로 생활형숙박시설 공급이 활발하다. 이 지역들은 관광업 외에도 이미 중심업무지구의 기능도 갖추고 있어 수익성 부문에서 높은 평가를 받고 있다.

중구 세운재정비촉진지구에 들어서며 이달 분양하는 대우건설의 고급 생활형숙박시설 '세운 푸르지오 그래비티'가 대표적이다. 최근 평균 23대 1의 경쟁률로 1순위 마감된 '세운 푸르지오 헤리시티'에 이어 올해 두 번째 세운재정비촉진지구(이하 세운지구) 공급 물량이다.

'세운 푸르지오 그래비티'의 공급구성은 전용면적 21~50㎡로 3-6구역 396실과 3-7구역 360실의 총 756실 규모이며 두 단지 모두 지하 6층~지상 20층으로 구성된다. 이곳은 버틀러 서비스, 하우스 키핑 서비스, 프레쉬 하우스, 렌탈 하우스 등 다양한 하우스 어메니티 서비스를 운영할 예정이다. 문화생활 시설로는 코워킹 스튜디오, 컨텐츠 스튜디오, 스크린 룸 등을 조성한다. 또 부티크 짐, 샤워룸, 락커 룸 등 커뮤니티 시설로 호텔 서비스를 능가하는 고급화를 선보일 예정이다.

전남 여수에서는 생활형숙박시설 '여수 웅천 골드클래스 더 마리나'가 분양에 나선다. '여수 웅천 골드클래스 더 마리나'는 웅천 바다의 바로 앞에 위치한 하이엔드 생활형 숙박시설로, 지하 3층~지상 43층의 초고층에 4개동 496실로 조성된다. 전용면적 105·106·139·197·267m² 등의 선호도 높은 중대형으로 구성되며 파노라마 특급 오션뷰 조망권에 주변 지역의 풍부한 인프라까지 누릴 수 있다.

서핑관광의 명소인 강원도 양양에서는 낙산해수욕장 바로 앞에 들어서는 팝아트 레지던스 '르부르 낙산'이 분양예정이다. 이 단지는 강원도 양양군 강현면 주청리 일대에 총 20층 규모로 들어서며 지하 5층, 지상 20층에 생활형숙박시설 및 근린생활시설을 계획하고 있다. 공간은 총 8개 타입, 368실로 구성된다.

