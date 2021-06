장성군, 17일 이지영 공간크리에이터 초청 아카데미 개최

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 17일 문화예술회관 소공연장에서 우리집공간컨설팅 대표인 이지영 공간크리에이터를 초청해 제1132회 21세기 장성아카데미를 개최한다고 15일 밝혔다.

이지영 대표는 학창시절 IMF로 식구들이 뿔뿔이 흩어지는 경험을 한 후 집의 소중함을 깨달아 공간컨설팅 사업을 시작했다.

대구에서 시작한 우리집공간컨설팅은 서울에도 직영점을 오픈하며 수많은 집을 180도 다른 공간으로 재탄생시키고 있다.

이 대표는 정리수납, 인테리어 관련 강연과 유튜브 채널을 통해 끊임없이 대중과 소통하고 있으며 예능프로그램인 ‘신박한 정리’에 공간 전문가로 출연해 최적화된 공간을 선보였다.

저서로는 ‘당신의 인생을 정리해드립니다’가 있다.

이날 강연에서는 공간 재구성과 정리수납 꿀팁을 알아보고 비움과 정리를 통해 삶에서 진정으로 중요한 것이 무엇인지 돌아보는 시간을 가질 예정이다.

장성아카데미는 매월 첫째, 셋째주 목요일 오후 4시 30분부터 오후 6시까지다.

강연은 군 누리집(홈페이지)에서 사전 예약을 통한 현장 참여가 가능하며 군 공식 유튜브 채널을 통한 실시간 중계도 병행한다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr