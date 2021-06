[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 한국수력원자력 한울원자력본부는 15일 한울원전 4호기(가압경수로형·100만㎾급) 발전을 정지하고 15차 계획예방정비에 들어갔다.

96일 동안 법정검사, 연료교체, 발전설비 점검 및 정비를 한다.

정비를 마치면 원자력안전위원회의 승인을 받아 9월 중순께 발전을 재개할 예정이다.

한편 계획예방정비는 사전에 수립된 정비계획에 따라 시행하는 설비검사와 점검, 정비 등의 활동을 말한다.

