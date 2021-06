딸기 1∼5월 수출액 작년보다 25%↑…"프리미엄 시장 공략"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난 1~5월 딸기 수출이 한 해 전 같은 기간보다 25% 가까이 증가했다. 정부는 "수출 효자품목으로 자리매김했다"고 평가했다.

15일 농림축산식품부는 이 기간 딸기 누계 수출액은 4900만달러로 한 해 전 같은 기간 대비 24.7% 증가했다고 밝혔다.

농식품부는 코로나19 장기화에도 딸기 수출이 좋은 실적을 거둔 데는 생산부터 수출까지 단계별 15개 실행과제를 이행하면서 항공사와 업무협약을 통해 딸기 수출 전용기를 운항한 것이 영향을 미친 것으로 파악했다.

올해 수출 목표는 지난해보다 20% 늘어난 6500만달러로 설정했으며, 특히 프리미엄 딸기 생산을 통한 고급화 전략으로 주요 수출국의 고급매장, 백화점 등을 공략하기로 했다. 이를 위해 생산단계부터 우량원묘 보급과 증식기술 컨설팅을 시행했고 기형과율을 낮추기 위한 실증재배를 완료했다. 표준재배기술 매뉴얼도 제작해 전체 수출농가에 보급할 예정이다.

프리미엄 시장을 공략하기 위해 수출국 선호도가 높은 품종을 중심으로 딸기 시범 수출단지를 조성하고, 크기·당도·숙도 등 품위 기준을 마련해 이에 맞는 딸기를 생산하기 위한 전문 컨설팅을 매달 시행한다. 난좌용기와 내부용기 필름지 개발, 포장용기 디자인 개발 등을 통해 프리미엄 딸기 이미지를 부각하고 신선도를 유지할 수 있게 무진동 냉장탑차를 활용하면서 공항 주변의 냉장창고도 임대·활용한다.

농식품부 관계자는 "딸기는 국내 생산량 대비 수출량이 3% 미만으로 앞으로 수출 확대 가능성이 높은 품목"이라며 "딸기가 스타 품목으로서 수출 1억달러를 달성할 수 있도록 노력할 것"이라고 강조했다.

